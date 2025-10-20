スピーカー交換で手軽に“いい音”をゲット！ カロッツェリアが上質なサウンド空間をプロデュース 2025年9月27日（土）～28日（日）に大阪・万博記念公園お祭り広場にて開催された「モーターキャンプエキスポ2025」に、カーAVでおなじみのパイオニアがカロッツェリア体感ブースを初出展した。最新のカーナビはもちろん、上質なサウンドも味わえるデモカーを2台用