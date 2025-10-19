村山富市元総理が亡くなったことを受け、中国の習近平国家主席が石破総理に弔電を送りました。中国国営の新華社通信によりますと、習近平国家主席は19日、村山元総理の死去を受け、石破総理あてに弔電を送り、哀悼の意を表したということです。その中で、習主席は「村山氏は正義感あふれる日本の政治家であり、長年にわたり中日友好事業に尽力してきた」と指摘。1995年の村山談話は「日本の侵略戦争と植民地支配の歴史を認めて深く