渋谷駅から徒歩圏内だが、一転して静かな神泉。事務所をこの街に構える小宮山雄飛さんによると、昨今お洒落感が増し、通な大人たちも訪れるようになったという。ナビゲートするのは……ミュージシャン・小宮山雄飛小誌ではおなじみ「ホフディラン」のキーボード＆ヴォーカリスト。渋谷区生まれ、渋谷区育ちでも知られ、区の観光大使を務めている。肩書はCEO（チーフ“イート”オフィサー）。神泉駅から歩いて数十秒の場所に事務所