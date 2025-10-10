自民党の新総裁となった高市早苗氏（64）が、10月9日、報道番組『報道ステーション』（テレビ朝日系）に中継で生出演。番組の大越健介キャスター（64）のインタビューに応じたのだが、その際に見られた大越キャスターの高市氏に対する態度が物議を醸している。インタビュー中盤で、大越キャスターは今後の政治日程についてまとめたパネルを取り出すと、「まぁ、高市さんがもし総理大臣になればですけれども」と前置きし、10月中にA