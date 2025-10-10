今年85周年を迎えた『トムとジェリー』とともに、クリスマスからニューイヤーシーズンを盛り上げるホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 −トムとジェリー となりには、キミがいる。−」が、11月11日（火）〜2026年1月12日（月・祝）の期間、神奈川・横浜市にある横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルで開催される。【写真】巨大なチーズが登場！MARK IS みなとみらい