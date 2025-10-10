パリ行きの航空機内で児童ポルノ画像を閲覧したとしてフランス到着時に逮捕され、6日に有罪判決を受けたJFA技術委員会の影山雅永委員長（58）。【もっと読む】“児童ポルノ”で衝撃逮捕！日本サッカー協会・影山技術委員長の素性…「精神的な負担を抱えていた」の声も前代未聞のスキャンダルに驚愕したJFAは、7日付で影山委員長との契約を解除したが、後任人事は遅々として進んでいないともっぱら。「JFAには、ナショナルチー