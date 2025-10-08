Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。プラモデル作りやDIYなどのクラフトでカッターを使う際、硬い素材だとなかなか切れずに疲れたり力任せにやって素材が割れたりという悩みありませんか？今回はそんな工作の面倒を一発で解決してくれる、コードレス超音波カッター「Hanboost C1」を体験したレポートをお届けします。硬い