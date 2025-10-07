【ニューヨーク＝小林泰裕】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは６日、米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）と提携すると発表した。２０２６年後半から、オープンＡＩが整備する原子力発電所６基分に相当するデータセンターにＡＭＤの最新半導体が導入される。契約は複数年で、金額は非公表。ＡＭＤは生成ＡＩの処理に使われるＧＰＵ（画像処理半導体）をオープン