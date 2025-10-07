1日、イスラエルの攻撃が激化し、赤ちゃんを抱えて逃げるパレスチナ人の女性＝ガザ北部ガザ市（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのシンクタンクは6日までに、国民千人を対象に実施した世論調査結果を公表した。ガザでの戦闘に関し、66％が終結させるべきだと回答。ネタニヤフ首相について64％が責任を取り辞任すべきだと答えた。戦闘開始から2年を迎え、国民の多くが停戦とネタニヤフ氏の退陣を求めている実態が浮