関東を中心に105店舗を展開し、三大立ち食いそばチェーンにも数えられる「名代 富士そば」。昭和の面影を残しつつも、スープサーバーや押し出し式製麺機を導入するなどして、時代に応じたアップデートにも取り組んできた。2025年には味の要となる「つゆ」の改良にも挑戦。「ウルトラファインバブル」なる最新技術を駆使して、新しいスタンダードを模索中だ。はたして、ウルトラファインバブルによってつゆがどのように変化するのか