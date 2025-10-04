20年間で４回の結婚と離婚を経験してきた神奈川県在住の及川さん(仮名、39歳女性)。１回目は顔、２回目は復讐のため、３回目はお金、４回目は性格で選んだ夫たちだが、それぞれの離婚を経て、ついに理想のパートナー像にたどり着いたという。現在、５回目の結婚に向けて新たなパートナーと交際を深める及川さんの近況に迫った。(前後編の後編) 【画像】「離婚は結婚より楽しい」と語るバツ４の39歳