自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。ＮＨＫをはじめテレビ各局の多くが中継した。党員票では高市早苗氏の優勢が伝わり、高市氏の右側には推薦人の生稲晃子議員が映り続けた。ネットでも話題となり「生稲晃子、高市さんの隣に座っとる！」「生稲晃子が高市陣営にいるのかぁ」「まさかの生稲晃子」「今、生稲晃子議員が投票した」「ロングスカートスーツの生稲晃子参議院議員が投票」と反応する投稿が集まった