「昔から責任感は強い子でした。野球部でもキャプテンをやっていたし。家族や犬に対しても『自分が面倒を見るんだ』という気概があった。ただ、総理を目指すことに関しては、ね……」──母親のような面持ちで話すのは、横須賀市在住の女性だ。次期総理の最有力候補とも呼び声高い、小泉進次郎氏（44）を古くから知るというこの女性は、かつてとの思い出と、総裁選に対する"不安"を口にした。【前後編の前編】【写真】爽やか笑顔で