メガネベストドレッサー賞を受賞した石破首相（写真・共同通信） Smart FLASH

石破茂首相がメガネベストドレッサー賞を受賞も「餞別代わり」X呆れる声

  • 「日本メガネベストドレッサー賞 2025」についてFLASHが報じた
  • 「政界部門」では石破茂首相が受賞したことにXではあきれる人が続出
  • 「餞別代わりだな」「この賞に価値が無いことが分かった」などの声があった
