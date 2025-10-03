台湾メディアの自由時報は9月30日、「台湾人が選ぶ海外旅行先ランキングが明らかに」と題する記事を掲載した。台湾観光局によると、台湾人観光客に最も人気のある5大旅行先は、日本、中国、韓国、香港、ベトナムとなった。長年上位を占めてきたタイは6位で、トップ5には入れなかった。「バンコク・ポスト」によると、タイ国政府観光庁台北事務所長のサリマ・チンダマット氏は3月に発生した地震、詐欺事件の頻発、カンボジア国境で