「ビストロSMAP」で登場した料理、本物は誰が？元スタッフが告白
2025年10月2日 10時0分

ざっくり言うと
「ビストロSMAP」の料理はシェフが作っていたとのX投稿が物議を醸した件
スタッフはサポートするだけだった、と同番組の元スタッフはFRIDAYに語る
メンバーたちがほぼすべてを作り、料理に真剣に取り組んでいたとも明かした