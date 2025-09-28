信頼関係を築くうえで大切なことは何か。『年上との話し方で人生は変わる』（総合法令出版）を書いた中島健寿さんは「言葉より態度が大事だ。無関心に見える仕草や先回りのひと言は、積み上げた信頼を一瞬で削る」という──。（第3回）写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maruco■最強なのは「教えてください」というスタンス年上との信頼関係において、「謙虚さ」は最強の武器であり、同時に失っ