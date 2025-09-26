Âç¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBallelite(¥Ð¥ì¥ê¥Ã¥È)¡×¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡Ö¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¡×¤È¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤Ì²¤ê»Ñ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤ÇÃå¿´ÃÏÈ´·²¡¢¤µ¤é¤ËÄø¤è¤¤Ãå°µ¤ÇµÓ¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥½¨¥·¥êー¥º¡£¼«Ê¬»þ´Ö¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö Ballelite¡ß¥µ¥ó¥ê¥ªÂè2ÃÆ¤ÎÌ¥ÎÏ