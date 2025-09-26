Ballelite×サンリオ第2弾♡ハローキティ＆ポチャッコの限定アイテム登場

大人気ブランド「Ballelite(バレリット)」とサンリオの夢のコラボレーション第2弾が登場！今回は「ハローキティ」と「ポチャッコ」の可愛らしい眠り姿をあしらった限定アイテムが揃いました。もこもこ素材で着心地抜群、さらに程よい着圧で脚を心地よくサポートしてくれる優秀シリーズ。自分時間を癒してくれる特別なコレクションを、ぜひチェックしてみてください♪

Ballelite×サンリオ第2弾の魅力

Balleliteは、女性のからだを優しくケアする着圧レギンスやインナーで人気を集めています。

今回のコラボ第2弾では、ハローキティとポチャッコをイメージした癒しのデザインを採用。眠たそうな姿や刺繍モチーフがもこもこ素材にマッチし、見ているだけで心和む仕上がりです。

着圧設計により就寝時でも快適に脚をサポートし、リラックスタイムをより特別なひとときにしてくれます♡

全アイテムを一挙ご紹介

もこもこ着圧ナイトレギンス

もこもこ着圧ナイトオーバーニーソックス

もこもこ腹巻付きパンツ

コラボコレクションは全3型が展開。ハローキティは「もこもこ着圧ナイトレギンス」(4,400円/M・L・カラーIVR)、「もこもこ着圧ナイトオーバーニーソックス」(3,300円/M・L・カラーIVR)、「もこもこ腹巻付きパンツ」(3,300円/M・L・カラーIVR)の3種。

もこもこ着圧腹巻付きパンツ／もこもこ着圧ナイトオーバーニ―ソックス

もこもこ着圧ナイトレギンス

ポチャッコも同様に「もこもこ着圧腹巻付きパンツ」(3,300円/M・L・カラーIVR)、「もこもこ着圧ナイトオーバーニーソックス」(3,300円/M・L・カラーIVR)、「もこもこ着圧ナイトレギンス」(4,400円/M・L・カラーIVR)をラインアップ。

すべてグンゼオリジナル設計で、快適な着圧効果を実現しています。

発売日・販売店舗情報

発売日は2025年10月1日(水)。

販売はUSAGI ONLINE STORE、Biople、ロフト(一部店舗除く)をはじめ、楽天市場、MASH STORE、USAGI ONLINE、ZOZOTOWN、Amazon、グンゼストアなど幅広いECで展開されます。

またand ST TOKYOのPOP UP SHOPでは10月31日(金)まで実際に手に取ることが可能。サンリオファンもBallelite愛用者も見逃せない注目コレクションです。

Balleliteとサンリオの第2弾コラボは、見た目の可愛さと機能性を兼ね備えた心強い味方。

冷え対策やリラックスタイムにぴったりなもこもこ素材と、脚を心地よくサポートする着圧設計で、毎日をちょっと特別に彩ります。

大好きなキャラクターと一緒に過ごせる贅沢なひとときを、ぜひあなたのライフスタイルに取り入れてみてはいかがでしょうか♪