人気セクシー女優が「AV新法」以前の壮絶なトラブルを告白。洗脳、数百万円のギャラ未払い…
2022年6月に「AV出演被害防止・救済法」が施行され、業界の契約事情は大きく変化した。しかし、それ以前は事務所と女優側の関係が曖昧なことも多く、ギャラ未払いなどのトラブルが起きていたのも事実だ。
2019年に華々しくデビューした天川そらさんは、当時所属していた事務所側からのギャラ未払いを二度経験したという珍しい過去を持つ。しかも一件目では、被害総額が数百万円規模に及んでいたそうだ。今回は、そんな当時の出来事について、今だからこそ話せる胸の内を明かしてくれた。
◆「家族を養うため」に飛び込んだセクシー業界
――セクシー女優が所属する芸能事務所に入ったきっかけは何ですか？
天川：デビュー当時、私は家族を養うために稼がないとならなくて、友人からセクシー女優系の芸能事務所を紹介されたんです。でも、その友人は紹介した事務所からスカウトバック（女性をセクシー女優系事務所に紹介し、その女性が働いている間はスカウトした側にお金が入り続けるシステム）をもらってたんですよ。しかも、「あなたのために、いろいろとしてあげているのよ」と言われて、なぜかGPSもつけられて半年間囲われていたんです。ここでは友人と言っていますが、今思えばそれも疑わしい仲でした。
――その友人に管理されていたんですね。
天川：他の人と会うことも制限されたり、眠いのにいろんな場所に連れまわされたり、食事の時間やメニューまでコントロールして、考える時間を奪うんです。こうして“洗脳”されていたんですね。
――天川さんは意思が強そうに見えますが、当時はあまり自己主張しないタイプだったんですか？
天川：「私が考えていることは100％正しいとは限らない」という考えを持っていたので、自分の意思はあるんですけど、人の意見も否定しない性格だったんです。でも、そういう曖昧な態度がいけなかったんだろうなって思います。
――そこにつけ込まれましたか。
天川：意思はあるんですけど、押しつぶされて、モヤモヤだけがたまっていく感じの状態でした。
◆最初の所属事務所でギャラ未払いに
――そして、その時に所属していた事務所では、ギャラの未払いがあったそうですね。その事務所にはどのぐらい在籍していたんですか？
天川：2019年のデビュー時から3年ぐらい在籍していました。
――天川さんがデビューした2019年は、いわゆる「AV新法」がありませんでしたが、メーカー側から支払われるギャラの総額は、事務所から示されていたんですか？
天川：ギャラの総額を出演者側にも開示しないといけないという、プロダクション協会の規定ができたころでした。だから、「そのタイミングでルールができたんだったら、デビューするのもありかな」って思ったんです。
――ということは、契約したメーカーから支払われるギャラの総額はわかっていたんですか？
天川：はい、わかっていました。
――ギャラの総額は、メーカー側から所属事務所に、一旦振り込まれるんですか？
天川：そうです。事務所にメーカーから一旦ギャラが振り込まれます。なので、一時、事務所が私のギャラを預かる形になるんです。
――それは芸能事務所と同じ仕組みですね。
天川：何かあったときに、責任の所在問題に発展しかねないので、出演者側にはメーカーから直接振り込まれない形態になっているんです。
――デビュー当初は事務所側から、ちゃんとギャラが払われていたんですか？
天川：初めから怪しかったんです。まず私を事務所に紹介した友人にギャラを渡してたんです。その友人は「この子（天川）は、すごく精神的に不安定なので、お金を全部使っちゃうんです。だから、私が預かって管理します」って言い、事務所の社長も信じていたみたいで、預けていたんです。その友人を経由しているので、最終的に私がもらえる額は、ギャラの総額の25％ぐらいでした。
2019年に華々しくデビューした天川そらさんは、当時所属していた事務所側からのギャラ未払いを二度経験したという珍しい過去を持つ。しかも一件目では、被害総額が数百万円規模に及んでいたそうだ。今回は、そんな当時の出来事について、今だからこそ話せる胸の内を明かしてくれた。
――セクシー女優が所属する芸能事務所に入ったきっかけは何ですか？
天川：デビュー当時、私は家族を養うために稼がないとならなくて、友人からセクシー女優系の芸能事務所を紹介されたんです。でも、その友人は紹介した事務所からスカウトバック（女性をセクシー女優系事務所に紹介し、その女性が働いている間はスカウトした側にお金が入り続けるシステム）をもらってたんですよ。しかも、「あなたのために、いろいろとしてあげているのよ」と言われて、なぜかGPSもつけられて半年間囲われていたんです。ここでは友人と言っていますが、今思えばそれも疑わしい仲でした。
――その友人に管理されていたんですね。
天川：他の人と会うことも制限されたり、眠いのにいろんな場所に連れまわされたり、食事の時間やメニューまでコントロールして、考える時間を奪うんです。こうして“洗脳”されていたんですね。
――天川さんは意思が強そうに見えますが、当時はあまり自己主張しないタイプだったんですか？
天川：「私が考えていることは100％正しいとは限らない」という考えを持っていたので、自分の意思はあるんですけど、人の意見も否定しない性格だったんです。でも、そういう曖昧な態度がいけなかったんだろうなって思います。
――そこにつけ込まれましたか。
天川：意思はあるんですけど、押しつぶされて、モヤモヤだけがたまっていく感じの状態でした。
◆最初の所属事務所でギャラ未払いに
――そして、その時に所属していた事務所では、ギャラの未払いがあったそうですね。その事務所にはどのぐらい在籍していたんですか？
天川：2019年のデビュー時から3年ぐらい在籍していました。
――天川さんがデビューした2019年は、いわゆる「AV新法」がありませんでしたが、メーカー側から支払われるギャラの総額は、事務所から示されていたんですか？
天川：ギャラの総額を出演者側にも開示しないといけないという、プロダクション協会の規定ができたころでした。だから、「そのタイミングでルールができたんだったら、デビューするのもありかな」って思ったんです。
――ということは、契約したメーカーから支払われるギャラの総額はわかっていたんですか？
天川：はい、わかっていました。
――ギャラの総額は、メーカー側から所属事務所に、一旦振り込まれるんですか？
天川：そうです。事務所にメーカーから一旦ギャラが振り込まれます。なので、一時、事務所が私のギャラを預かる形になるんです。
――それは芸能事務所と同じ仕組みですね。
天川：何かあったときに、責任の所在問題に発展しかねないので、出演者側にはメーカーから直接振り込まれない形態になっているんです。
――デビュー当初は事務所側から、ちゃんとギャラが払われていたんですか？
天川：初めから怪しかったんです。まず私を事務所に紹介した友人にギャラを渡してたんです。その友人は「この子（天川）は、すごく精神的に不安定なので、お金を全部使っちゃうんです。だから、私が預かって管理します」って言い、事務所の社長も信じていたみたいで、預けていたんです。その友人を経由しているので、最終的に私がもらえる額は、ギャラの総額の25％ぐらいでした。