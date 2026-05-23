サーティワンのチーズケーキ新作♡濃厚アイスケーキがさらに進化
サーティワンの本格スイーツシリーズ「３１PÂTISSERIE（サーティワン パティスリー）」から、「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」が2026年5月22日（金）より登場♡人気フレーバー「ストロベリーチーズケーキ」と、新開発の「ベイクドチーズケーキ」を組み合わせた、チーズ好きにはたまらない贅沢なアイスクリームケーキです。
新作チーズケーキがさらに進化♡
今回リニューアルした「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」は、サーティワンならではのアイスクリームと洋菓子を掛け合わせた特別なスイーツ。
使用するフレーバーは、大人気の「ストロベリーチーズケーキ」と、このケーキのためだけに開発された「ベイクドチーズケーキ」の2種類です。
「ストロベリーチーズケーキ」は、クリームチーズを使ったベイクドチーズケーキピースと、甘酸っぱいストロベリーリボンの組み合わせが魅力。
ごろごろ入ったチーズケーキピースが、贅沢感たっぷりの食感を演出してくれます。
一方、「ベイクドチーズケーキ」は、焼き菓子の濃厚な風味をそのままアイスクリームに閉じ込めたような味わい。
さらに、専用開発されたなめらかなベイクドチーズケーキを重ねることで、三位一体の濃厚な美味しさに仕上がっています♡
価格は2,500円（税込）、サイズは縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cmです。
ご褒美感たっぷりのパティスリー
「３１PÂTISSERIE」は、サーティワンが提案する“新しいケーキ”シリーズ。
アイスクリーム専門店ならではの視点で作られており、アイスクリームと専用ケーキ、さらにナッツやクランチ、ホイップクリームなどを重ねた層仕立てが特徴です。
誕生日や記念日だけでなく、自分へのご褒美や手土産として楽しめるのも人気の理由。アイスケーキなのに本格スイーツのような満足感があり、幅広い世代から支持されています。
トッピングにはチーズケーキピースやクランチ、ロゴ入りチョコレートもあしらわれ、見た目の華やかさにもこだわりが感じられます♪
ラインナップも見逃せない
シリーズには、チーズケーキ以外にも魅力的なフレーバーが勢揃い。
「３１ チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」は、ラズベリー香るガトーショコラとホワイトチョコレートフレーバーの組み合わせ。
価格は2,500円（税込）、サイズは縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cmです。
「３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」は、「チョップドチョコレート」と「チョコレート」の2種類を使用。
濃厚なチョコレートケーキと合わせた、チョコ好き必見の一品です。価格は2,500円（税込）。
さらに、「３１ キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン」は、とろけるキャラメルと3種のナッツの食感が楽しめる贅沢な味わい。
こちらも価格は2,500円（税込）、サイズはすべて共通です。
ひんやり贅沢スイーツを楽しんで♡
サーティワンの「３１PÂTISSERIE」は、アイスクリームと本格スイーツを同時に楽しめる特別感たっぷりのシリーズ。
今回リニューアルしたチーズケーキは、濃厚なのに軽やかさも感じられる絶妙な仕上がりで、これからの季節にもぴったりです♡自分へのご褒美や大切な人とのティータイムに、ぜひ味わってみてください。