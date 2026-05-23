サーティワンのチーズケーキ新作♡濃厚アイスケーキがさらに進化

サーティワンの本格スイーツシリーズ「３１PÂTISSERIE（サーティワン パティスリー）」から、「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」が2026年5月22日（金）より登場♡人気フレーバー「ストロベリーチーズケーキ」と、新開発の「ベイクドチーズケーキ」を組み合わせた、チーズ好きにはたまらない贅沢なアイスクリームケーキです。

新作チーズケーキがさらに進化♡

今回リニューアルした「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」は、サーティワンならではのアイスクリームと洋菓子を掛け合わせた特別なスイーツ。

使用するフレーバーは、大人気の「ストロベリーチーズケーキ」と、このケーキのためだけに開発された「ベイクドチーズケーキ」の2種類です。

「ストロベリーチーズケーキ」は、クリームチーズを使ったベイクドチーズケーキピースと、甘酸っぱいストロベリーリボンの組み合わせが魅力。

ごろごろ入ったチーズケーキピースが、贅沢感たっぷりの食感を演出してくれます。

一方、「ベイクドチーズケーキ」は、焼き菓子の濃厚な風味をそのままアイスクリームに閉じ込めたような味わい。

さらに、専用開発されたなめらかなベイクドチーズケーキを重ねることで、三位一体の濃厚な美味しさに仕上がっています♡

価格は2,500円（税込）、サイズは縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cmです。

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ご褒美感たっぷりのパティスリー

「３１PÂTISSERIE」は、サーティワンが提案する“新しいケーキ”シリーズ。

アイスクリーム専門店ならではの視点で作られており、アイスクリームと専用ケーキ、さらにナッツやクランチ、ホイップクリームなどを重ねた層仕立てが特徴です。

誕生日や記念日だけでなく、自分へのご褒美や手土産として楽しめるのも人気の理由。アイスケーキなのに本格スイーツのような満足感があり、幅広い世代から支持されています。

トッピングにはチーズケーキピースやクランチ、ロゴ入りチョコレートもあしらわれ、見た目の華やかさにもこだわりが感じられます♪

ラインナップも見逃せない

シリーズには、チーズケーキ以外にも魅力的なフレーバーが勢揃い。

「３１ チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」は、ラズベリー香るガトーショコラとホワイトチョコレートフレーバーの組み合わせ。

価格は2,500円（税込）、サイズは縦約6.5cm×横約15cm×高さ約5.8cmです。

「３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」は、「チョップドチョコレート」と「チョコレート」の2種類を使用。

濃厚なチョコレートケーキと合わせた、チョコ好き必見の一品です。価格は2,500円（税込）。

さらに、「３１ キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン」は、とろけるキャラメルと3種のナッツの食感が楽しめる贅沢な味わい。

こちらも価格は2,500円（税込）、サイズはすべて共通です。

ひんやり贅沢スイーツを楽しんで♡

サーティワンの「３１PÂTISSERIE」は、アイスクリームと本格スイーツを同時に楽しめる特別感たっぷりのシリーズ。

今回リニューアルしたチーズケーキは、濃厚なのに軽やかさも感じられる絶妙な仕上がりで、これからの季節にもぴったりです♡自分へのご褒美や大切な人とのティータイムに、ぜひ味わってみてください。