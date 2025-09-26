汚職などの罪に問われたフランスのサルコジ元大統領に対し、裁判所は25日、禁錮5年の有罪判決を言い渡しました。近く刑務所に収監される予定で、元国家元首の収監はフランスで初めてとなります。AFP通信などによりますと、サルコジ元大統領は2007年の大統領選の際、リビアの故カダフィ大佐から違法な資金提供を得るため、側近に働きかけをさせた罪などに問われていました。パリの裁判所は25日、汚職などの一部の罪を除いて有罪とし