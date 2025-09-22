三瓶です」の自己紹介ギャグのブレイクに端を発し、今年で芸歴24年になる三瓶さん。地元・福島に拠点を移したり、サッカー日本代表の長友佑都選手に帯同してトルコに渡り2か月で帰国したりと、独自の道を歩んできました。そんななか、実はマッチングアプリで婚活も実践。48歳になった今、密かに抱いている結婚への「本音」を語ってくれました。（全3回中の3回） 【写真】「マチアプにいたら衝撃」本名で登録し婚活してい