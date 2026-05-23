2026年5月21日、香港メディア・香港01は、初潮を赤飯で祝う日本の伝統的な習俗の背景と、時代の変化に伴いその習慣が衰退している現状を報じた。記事は、赤飯が小豆でもち米を赤く染めて蒸した料理であり、日本では古代より赤色は災いを払い邪気を退ける力があると信じられ、人生の重要な瞬間に赤飯が食べられてきたと紹介。子どもの誕生や成人式などの節目に赤飯を食べる習慣があるとした。また、かつては女の子に初めての生理が