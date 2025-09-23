高知ユナイテッドSCは23日、秋田豊監督の退任と、白石尚久氏の監督就任を発表した。現在55歳の秋田監督は京都サンガF.C.やFC町田ゼルビア、いわてグルージャ盛岡を指揮した後、2025シーズンからは新たにJリーグに参入した高知の監督に就任。しかし、6月29日に指導に関してパワーハラスメントがあったと選手やスタッフから申し立てが行われたことを受け、同日より当面の間休養することが発表されると、今月19日には会見を開いて