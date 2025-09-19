¡ØMAJ¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë YMO¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥³¥ó¥µー¥È¤¬4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ø³«·èÄê
YELLOW MAGIC ORCHESTRA¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥³¥ó¥µー¥È¡ØMUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO-SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025-¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£YELLOW MAGIC ORCHESTRA¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÂ£¤ë
¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ØMUSIC AWARDS JAPAN¡Ù¡ÊMAJ¡ËÆâ¤Î³«ºÅ¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤Æ¡¢5·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¤Î¡ØMAJ¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëYELLOW MAGIC ORCHESTRA¡ÊYMO¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÂ£¤ë¡ØMUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO-SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025-¡Ù¡£
ËÜ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢9·î19Æü¡¦9·î26Æü¡¦10·î3Æü¡¦10·î10Æü¤Î4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢MAJ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ý9·î19Æü21»þ～
YMO DJ-TOWA TEI
Technopolis-Modern Vintage Future Orchestra
Cosmic Surfin¡Ç-Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é HORN SECTION
·¯¤Ë¡¢¶»¥¥å¥ó¡£-²¬Â¼Ì÷¹¬
²»³Ú-ºäËÜÈþ±«
Behind The Mask-¾¾Éð½¨¼ù / ¸¶¸ýº»Êå
¡ý9·î26Æü21»þ～
The Madmen-²¬Â¼Ì÷¹¬
°Ê¿´ÅÅ¿®-»³¸ý°ìÏº¡Ê¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
Simoon-Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é HORN SECTION
Ãæ¹ñ½÷-Modern Vintage Future Orchestra
CUE-¾®»³ÅÄ·½¸ã
Rydeen-¸¶¸ýº»Êå
¡ý10·î3Æü21»þ～
Tighten Up-Ginger Root
²á·ã¤Ê½Ê½÷-»³¸ý°ìÏº¡Ê¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
Àé¤Î¥Ê¥¤¥Õ-¾®»³ÅÄ·½¸ã
Perspective-ºäËÜÈþ±«
Mad Pierrot-Modern Vintage Future Orchestra
ÅìÉ÷-¾¾Éð½¨¼ù / ºäËÜÈþ±«
¡ý10·î10Æü21»þ～
¡ØMUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO-SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025-¡ÙÁ´ÊÔ
¢¨°ìÉô³Ú¶Ê½ü¤¯
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØMUSIC AWARDS JAPAN¡ÙOFFICIAL SITE
https://www.musicawardsjapan.com/ja/