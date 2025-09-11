2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年4月16日）＊＊＊＊＊＊「株主優待」でデパ地下スイーツがもらえたり、お金を払わず「タダ取り」できたりしたら理想的だと思いませんか？なかにはおうちティータイムが豪華になる「株主優待」もあり、お菓子メーカーのほか、通販大手の銘柄でも「お菓子がもらえる」ことがあります。また、高くなりがちなおみやげ