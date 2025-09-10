アメリカの「トランプ関税」が合法かどうかをめぐる訴訟で、連邦最高裁は二審の違法判断を不服とするトランプ政権による上訴を受理し、11月から審理を始めることを決めました。アメリカの連邦最高裁は9日、トランプ大統領による「相互関税」などの発動は大統領の権限を超えていて違法だとした2審の判断を不服とするトランプ政権の上訴を受理しました。11月の第1週に最初の口頭弁論を開くとしています。トランプ政権は関税が違法だ