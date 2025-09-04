ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 使いたくないタレントは？テレビプロデューサーが番組ゲスト出演で言… 佐久間宣行 エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 使いたくないタレントは？テレビプロデューサーが番組ゲスト出演で言及 2025年9月4日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 佐久間宣行氏が3日の番組で、タレントや芸人の起用について語った 「使いたくなくなるタレント」の特徴を聞かれ「身内に態度が悪い人」と断言 「マネジャーに態度悪い人は、結果的に、モンスターを生み出す」と話した 記事を読む おすすめ記事 アイナ・ジ・エンド、最近のお気に入りは忌野清志郎「すごく聴いているんですけど、ファッションとかライブの服装がアツい！」 2025年8月30日 18時30分 武豊「信じられない気持ち」 松本好雄オーナー死去…突然の知らせに悲痛 2025年9月3日 5時30分 清水尋也の逮捕報道に事務所が謝罪「今朝のニュース速報で初めて知り…」 2025年9月3日 14時27分 巨人OB松井秀喜氏「ジャイアンツの未来に自分自身が関わっても不思議ではない」高橋由伸氏とトークショー 2025年8月30日 13時48分 伊澤沙織、体調不良で舞台「礎の響〜SEKIGAHARA〜」降板 2025年9月3日 11時24分