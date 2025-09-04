中国を訪問している北朝鮮の金正恩総書記に、ジュエ氏とみられる娘が同行していることが分かりました。海外で確認されるのは初とみられます。近年は公の場での存在感を増してきていますが、次期指導者になるのでしょうか？専門家に聞きました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「中国訪問に“ジュエ氏”同行狙いは？」をテーマに解説します。■ロシアと北朝鮮のトップが北京に山粼誠アナウンサー「中国を訪問している