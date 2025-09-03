2021年の東京2020パラリンピックで自転車競技の舞台となった伊豆ベロドローム。当時のポスターやユニフォーム、公式マスコットが飾られた会場で、４年前にロードで金メダルを獲得した女王が世界新をマークし、話題をさらった。笑顔で声援に応える杉浦2025全日本選手権自転車競技大会−トラック・パラサイクリング。８月24日に個人タイムトライアル、25日に個人パーシュートが行われ、その初日に杉浦佳子が１km個人タイムトライアル