元大津市長で弁護士の越直美氏が１日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、不信任決議が可決された伊東市の田久保真紀市長について、この日の対応に「次のアクションの時点ではご説明があるべき」と話した。この日は伊東市長について議会が不信任案を可決したニュースを取り上げた。可決後の田久保市長の対応についてもＶＴＲで紹介。「今、可決されたばかりなので持ち帰って検討する」としか言わない田久保市長に対し、報道陣は「辞職