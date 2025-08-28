■アドテスト 11,395円(+490円、+4.5％) アドバンテスト [東証Ｐ]が大幅高。前日26日終値近辺で頑強な値動きを示していた。米国では現地時間27日に開示される画像処理半導体大手エヌビディア の25年5-7月期決算を前に、日米ともに 半導体関連株は様子見ムードが強かった。しかし、そうしたなか、エヌビディアは前日26日まで直近3営業日続伸と上値指向を示しており、好決算への期待が根強いようだった。アドテ