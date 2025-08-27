千葉県社会人サッカーリーグ1部のFC GRASION東葛がレアンドロ・ペレイラを獲得した。J1でも結果を残した助っ人が7部相当の社会人リーグへの挑戦には大きな注目が集まっている。2019年に当時J1の松本山雅FCへ加入したL・ペレイラは、同年8月にサンフレッチェ広島に移籍。翌年にはリーグ戦で15ゴールを挙げ、MVPを受賞した元柏レイソルのオルンガや元鹿島アントラーズのエヴェラウドに次ぐ得点ランキング3位にも輝くなど得点を積み重