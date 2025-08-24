皇位継承問題において江戸時代から学べることは何か。皇室史に詳しい宗教学者の島田裕巳さんは「敬宮愛子内親王御誕生の際、徳川家で育った女性皇族が贈ったメッセージから『世継ぎの確保』が古来いかに難しかったかがわかる」という――。■なぜ「大奥」は閉鎖空間なのか現在、上野の東京国立博物館の平成館で開かれている特別展「江戸☆大奥」を観に行った。愛子内親王などの女性皇族について考えていくと、現在の皇居の前身とな