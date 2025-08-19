2025年8月、マクドナルドが販売するハッピーセットが、再び大炎上しました。以前「ちいかわ」でも大問題になった転売ですが、今回は世界的人気アイテムである「ポケモンカード」がプレゼントされるということで大混乱に。「ちいかわ」の時と同様ハッピーセットの買い占め、食品の大量破棄、フリマアプリでの転売が起き、社会的な問題となっています。世間の声も厳しく、「こうなるの、わかってましたよね？」と誰もが思ったのでは