元モーニング娘。でタレントの辻希美が、8月9日に第5子出産を発表した。12日には、自身のInstagramで退院を報告したが、その後の日常が“パワフルすぎる”と心配を集めている。「辻さんは、3月に第5子妊娠を発表しています。38歳と高齢出産なこともあり、気に掛ける声が多く寄せられましたが、8月9日には『無事第5子を出産しました 母子共に健康です』とInstagramで報告。安心と祝福のメッセージが殺到しました。元気な女の子だ