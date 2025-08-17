8月15日、人気K-POPグループ・BLACKPINKのLISAが、自身のInstagramを更新。俳優・坂口健太郎との親密オフショットを公開し、SNSがざわついている。LISAは、2024年2月に自身の芸能事務所「LLOUD」を設立し、精力的にソロ活動をおこなってきた。2025年2月には、1stアルバム『Alter Ego』をリリース。今回公開されたアルバム収録曲『Dream』のMVに、韓国で人気沸騰中の坂口が出演していたことで話題を呼んだ。波紋を呼んだのは