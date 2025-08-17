8月15日、人気K-POPグループ・BLACKPINKのLISAが、自身のInstagramを更新。俳優・坂口健太郎との親密オフショットを公開し、SNSがざわついている。

LISAは、2024年2月に自身の芸能事務所「LLOUD」を設立し、精力的にソロ活動をおこなってきた。2025年2月には、1stアルバム『Alter Ego』をリリース。今回公開されたアルバム収録曲『Dream』のMVに、韓国で人気沸騰中の坂口が出演していたことで話題を呼んだ。

波紋を呼んだのは、15日にLISAが公開した、MVのオフショットだ。坂口とベッドで寝転ぶシーンを撮影している最中だったのだろうか。坂口がLISAを腕枕しながらカメラ目線、LISAは目をつぶって顔だけカメラに向けた“恋人風ショット”に、Xは騒然。近すぎる距離感には、拒否反応を示す声が続出している。

《オフショだとしてもあんな坂口健太郎との添い寝ショット…キツイ…ツラい…》

《坂口健太郎を､日本に返してください普通にキツすぎるやばい鬱》

《坂口健太郎とLISAのアレは特にファンでもアンチでもないけどファンを公言して自分のPV出てもらってベットで添い寝やハグって私利私欲詰まってて気持ち悪いって思ってしまうな 男女逆なら炎上してそう》

公開されたMVでは、LISAと坂口は元恋人同士という設定のようだ。交際当時の回想シーンが挟み込まれ、LISAと坂口がベッドで顔を至近距離に近づけながら添い寝したり、窓辺で相手の指に指輪をはめたりと、全編通じて甘い雰囲気が漂っていた。

「『Dream』は、恋人と別れた後悔や、『夢の中で逢えたら……』という切ない恋心を歌った恋愛ソングになっています。日本人の元恋人、というイメージに、坂口さんがハマったのでしょう。もともとLISAさんは坂口さんの大ファンで、3月に来日した時に初対面、TikTok動画が大バズリした経緯もあったため、今回の起用につながったのではないでしょうか。

ただ、LISAさんは、高級ブランドグループ『LVMH』会長の御曹司で、実業家のフレデリック・アルノー氏と交際中とみられており、デート姿もたびたび目撃されています。

恋人がいながら、ファンである俳優を“ご指名”、かつ密着ショットを披露。しかも仕事とはいえベッドで添い寝中という生々しすぎるシチュエーションであること。これらの要素が重なって、拒否反応を呼んでしまったようですね」（芸能記者）

坂口のファンの心中いかばかりか……。