トッテナムは15日、2025-26シーズンのプレミアリーグに向けた背番号リストを発表した。今夏に川崎フロンターレから完全移籍した日本代表DF高井幸大は、プレシーズンの暫定背番号「81」から変更。「25」を背負うことが決まった。DFラドゥ・ドラグーシンは昨季までの6番から3番へ。新加入組ではMFジョアン・パリーニャが6番、MFモハメド・クドゥスが20番、DFルカ・ブシュコビッチは16番を着ける。また、ロサンゼルスFC(アメリ