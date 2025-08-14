西武先発の高橋光成は打球直撃で2回限りで降板パーソル パ・リーグ公式戦が14日、3試合が行われた。日本ハムはエスコンフィールドで行われたロッテ戦に9-4で勝利。楽天は京セラドームでのオリックス戦に5-1で、西武はベルーナドームで行われたソフトバンク戦に3-2で白星を収めた。日本ハムは初回、五十幡亮汰外野手が四球から二盗、三盗で好機をつくり、野村佑希内野手の適時打とフランミル・レイエス外野手の23号2ランで3点を