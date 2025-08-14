西武先発の高橋光成は打球直撃で2回限りで降板

パーソル パ・リーグ公式戦が14日、3試合が行われた。日本ハムはエスコンフィールドで行われたロッテ戦に9-4で勝利。楽天は京セラドームでのオリックス戦に5-1で、西武はベルーナドームで行われたソフトバンク戦に3-2で白星を収めた。

日本ハムは初回、五十幡亮汰外野手が四球から二盗、三盗で好機をつくり、野村佑希内野手の適時打とフランミル・レイエス外野手の23号2ランで3点を先制した。3回にも石井一成内野手の適時打などで2点を加えた。先発・福島蓮投手は2回にネフタリ・ソト内野手に10号ソロを許すも、7回111球7安打2失点と好投した。

5回には清宮幸太郎内野手の適時二塁打と田宮裕涼捕手の5号2ランでリードを広げた。終盤は救援陣が粘り、田中正義投手、齋藤友貴哉投手、山本拓実投手が試合を締めた。田宮は2安打3打点、レイエスは2安打2打点。ロッテは12安打もつなぎを欠き6連敗となった。

楽天は先発・藤井聖投手は初回のピンチをしのぐと、6回まで無安打投球。5回はルーク・ボイト内野手の安打などから、中島大輔外野手、村林一輝内野手の連続適時打で2点を先制した。7回にも村林の適時打で加点し、8回には押し出し四球と犠飛で突き放した。

藤井は8回に内野ゴロで1点を失い降板するも、西垣雅矢投手、藤平尚真投手が無失点でリードを守った。村林は2安打2打点、中島は2打点。オリックスは田嶋大樹投手が6回2失点と粘るも、打線が沈黙した。

西武は先発・高橋光成投手が打球直撃で2回でまさかの降板となったが、3回に古賀悠斗捕手の5号ソロで先制した。しかし5回、川瀬晃内野手へ2号2ランを浴び逆転を許す。それでも6回、村田怜音内野手とJ.D.デービス内野手の連続適時打で再逆転に成功した。

以降は山田陽翔投手、甲斐野央投手、トレイ・ウィンゲンター投手、平良海馬投手が無失点でつなぎ逃げ切った。ソフトバンクは大津亮介投手が5回2/3を3失点、打線は川瀬の一発のみで連勝が6で止まった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）