古巣・エンゼルス戦に「1番・DH」で出場【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間12日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、古巣・エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場する。試合前にはかつての本拠地・エンゼルスタジアムで菊池雄星投手と再会。談笑し、記念撮影に応じた。大谷と菊池は岩手・花巻東高の先輩後輩。大谷は2023年までエンゼルスでプレーし、菊池は今季からエンゼルスに加入した