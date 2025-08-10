今回使用したドーリーウインクの 5WAYリキッドライナーは 細く描けるのでオススメです！ 撮影しながら引くのが難しくて 今回は太くなってしまいましたが、、 いつもはもっと細く自然に引けます◎Instagramhttps://www.instagram.com/chansan_makeup/Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCyAhTfNiXnzV6c4GaB0pg6g