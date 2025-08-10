東京Vのマテウスは7月20日の町田戦でクラブのGK歴代最多出場記録を達成した東京ヴェルディのブラジル人GKマテウスは、7月20日に行われたFC町田ゼルビア戦でリーグ通算出場試合数を195試合に伸ばし、クラブOBのGK高木義成氏を抜いて、クラブのGK歴代最多出場記録を更新した。リーグの中断が明けた8月9日のリーグ第25節・横浜F・マリノス戦（1-0）の試合後には、サポーターがマテウスの顔が描かれた巨大なフラッグをゴール裏に掲げ