「全国高校野球選手権・２回戦、高川学園（雨天中止）未来富山」（１０日、甲子園球場）雨天中止となり、高川学園は約１時間半の室内練習を行った。松本祐一郎監督（３８）は「野球は天候がつきもの。雨が降ろうが降らなかろうが気持ちは左右されないものと思っています」と泰然自若の姿勢を示した。宿舎に戻る午後からは室内で体を動かす予定だ。「うちはピラティスをしているので、ちょっと軽く汗を流せるような過ごし方を