カージナルス戦で今季8度目の先発登板、3回には逆転2ラン【MLB】ドジャース ー カージナルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地で行われたカージナルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。初回は3者凡退で終えた。2死からは99.7マイル（約160キロ）の内角剛速球で見逃し三振を奪った。打者も手が出ない1球に、「完璧すぎ」「えぐい……」とファンも大興奮だ。初回、ドノ