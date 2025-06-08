デスクワークなどによる運動不足で、日常的に腰痛を抱えている人は多いのではないでしょうか。腰に痛みを感じると筋肉や骨などの部位への損傷が原因と思いがちですが、実際には運動不足が原因の可能性があるということです。そこで、「脳のエラー」が、腰痛を引き起こしている可能性もあると語る、柔道整復師で、匡正堂齋藤整骨院 永福・院長の齋藤洋一郎さんに原因や仕組みなどについて聞きました。腰痛は危険を伝えるアラームQ