「エイリアン:アース」キービジュアル (c) 2025 Disney and its related entities 「エイリアン」シリーズ生みの親であるリドリー・スコット製作総指揮による、シリーズ初のドラマシリーズ「エイリアン:アース」が、8月13日より、ディズニープラス スターで独占配信決定。あわせてキービジュアルが公開された。 寄生した人間の胸を突き破り、異常な速さで