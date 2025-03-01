Aさんは結婚20周年を迎えた日、夫のBさんから思いがけないプレゼントを受け取りました。「いつもありがとう。これで何か好きなものを買いなさい」と、200万円もの大金がAさんの口座に振り込まれたのです。長年にわたって夫を支え、家庭を守ってきたAさんにとって、その金額以上に夫が自分の労を認めてくれたことが何よりも嬉しかったのです。【写真】「最期の日々は家族と」は嘘だった65歳で旅立った夫、遺品のスマホに写る見知